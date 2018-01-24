Tarihi bir maç
Teknik direktör Çalımbay, F.Bahçe derbisini böyle yorumladı: “F.Bahçe karşılaşması bizim için şans. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Kazanırsak yolumuz açılır. Herkes sonuna kadar destek vermeli”
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, F.Bahçe derbisini mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. 54 yaşındaki hoca, "Hem bizim hem de camia için önemli ve kritik bir maç. Yukarıyı hedefliyorsak, mutlaka kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız neyi var neyi yok ortaya koymalı. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Benim takımım bunu başaracak güçte bir ekip. Son maça bakmayın, son dakikada tesadüfi bir gol oldu. O gol olmasa 3 puanla ayrılacaktık" diye konuştu. Sahalarında taraftarlarının desteğiyle güzel işler yaptıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: "Önemli olan şimdi bunları değerlendirmek. F.Bahçe derbisi bizim için şans. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Kazandığımız zaman çok iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Yolumuz açılacak. Hepimiz için çok önemli. Taraftarımızın sakin bir şekilde bir saniye kopmadan desteğine ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor."
İKİ TAKVİYE YAPILMASINI BEKLİYORUM
Çalımbay, takıma herkesten destek beklediğini dile getirerek, "Camianın, insanların desteklemesi çok önemli. İnsanların bu takıma hak vermesi, sonuna kadar destek olması gerekiyor. Tabii ki eleştiriler olacak ama bunların yapıcı olması gerekiyor. Tarihi bir maça çıkacağız. Herkesten olumlu destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Çalımbay, yönetimden en az iki takviye daha beklediğini ancak transferlerin gerçekleşmemesi durumunda dahi en azından mevcut oyuncuların alacaklarının ödenmesi gerektiğini söyledi.
MİNİ YORUM: CESUR KADRO ŞART / OLCAY ÇAKIR
Trabzonsporlu oyuncular şöyle puan durumunu ve fikstürü ellerine alıp bir dikkatli baksalar ekstra motivasyona gerek bile kalmayacak. İlk yarıda oynanan maçlarda sıralamada üzerlerinde bulunan 4 takımdan 6 puan alan kendileri. Yenilmemiş, yenmişler de üstelik... Yani bunun tesadüfle izah edilmesi pek mümkün değil. İyi bir kadron var, büyük takımsın, emsallerinle oynayınca daha bir motive oluyorsun. Özeti bu yaşattığının. Rıza Çalımbay da her şeyi bir kenara bırakıp cesur bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda artık. Bu maç sorumluluk sahibi yıldızların maçı olur.
İKİ TAKVİYE YAPILMASINI BEKLİYORUM
Çalımbay, takıma herkesten destek beklediğini dile getirerek, "Camianın, insanların desteklemesi çok önemli. İnsanların bu takıma hak vermesi, sonuna kadar destek olması gerekiyor. Tabii ki eleştiriler olacak ama bunların yapıcı olması gerekiyor. Tarihi bir maça çıkacağız. Herkesten olumlu destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Çalımbay, yönetimden en az iki takviye daha beklediğini ancak transferlerin gerçekleşmemesi durumunda dahi en azından mevcut oyuncuların alacaklarının ödenmesi gerektiğini söyledi.
MİNİ YORUM: CESUR KADRO ŞART / OLCAY ÇAKIR
Trabzonsporlu oyuncular şöyle puan durumunu ve fikstürü ellerine alıp bir dikkatli baksalar ekstra motivasyona gerek bile kalmayacak. İlk yarıda oynanan maçlarda sıralamada üzerlerinde bulunan 4 takımdan 6 puan alan kendileri. Yenilmemiş, yenmişler de üstelik... Yani bunun tesadüfle izah edilmesi pek mümkün değil. İyi bir kadron var, büyük takımsın, emsallerinle oynayınca daha bir motive oluyorsun. Özeti bu yaşattığının. Rıza Çalımbay da her şeyi bir kenara bırakıp cesur bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda artık. Bu maç sorumluluk sahibi yıldızların maçı olur.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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