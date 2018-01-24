F.Bahçe ile ilk kez
Fırtına, F.Bahçe ile 18 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, G.Saray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. Trabzonspor, hem Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'daki başarılı sonuçları sürdürmek hem de rakibi ile yeni stadında yapacağı ilk maçı kazanmak için mücadele edecek.
BAKLAVALI DESTEK
Bordo-mavililerin yoğun yağış altında geçen idmanı öncesi bir grup taraftar tesislere gelerek Rıza Çalımbay'a baklava ikram etti. Futbolculara da meşale yakarak ve tezahürat atarak F.Bahçe derbisi öncesi destek veren taraftarlar, oyuncular tarafından alkışlandı. Bu arada antrenmanı Divan Kurulu üyeleri de izledi. Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
BAKLAVALI DESTEK
Bordo-mavililerin yoğun yağış altında geçen idmanı öncesi bir grup taraftar tesislere gelerek Rıza Çalımbay'a baklava ikram etti. Futbolculara da meşale yakarak ve tezahürat atarak F.Bahçe derbisi öncesi destek veren taraftarlar, oyuncular tarafından alkışlandı. Bu arada antrenmanı Divan Kurulu üyeleri de izledi. Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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