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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe ile ilk kez

    F.Bahçe ile ilk kez
    Fırtına, F.Bahçe ile 18 Aralık 2016 tarihinde resmi açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, G.Saray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. , hem yönetiminde 'daki başarılı sonuçları sürdürmek hem de rakibi ile yeni stadında yapacağı ilk maçı kazanmak için mücadele edecek.

    BAKLAVALI DESTEK
    Bordo-mavililerin yoğun yağış altında geçen idmanı öncesi bir grup taraftar tesislere gelerek Rıza Çalımbay'a baklava ikram etti. Futbolculara da meşale yakarak ve tezahürat atarak F.Bahçe derbisi öncesi destek veren taraftarlar, oyuncular tarafından alkışlandı. Bu arada antrenmanı Divan Kurulu üyeleri de izledi. Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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