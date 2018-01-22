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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Novak sınıfı geçti

    Novak sınıfı geçti
    Kupadaki maçında 'ın sakatlanmasının ardından sol bek sıkıntısı çekmeye başlayan 'da, üç gün önce Çek futbolcu Filip Novak transfer edilmişti. Takımla birlikte iki antrenmana çıkan Novak, Atiker Konyaspor maçına 11'de başladı. Zaman zaman çok kritik pozisyonlara müdahale ederek takımı ipten alan Novak, ileriye çıkarak rakip kaleye şut da attı. Novak iyi bir görüntü sergiledi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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