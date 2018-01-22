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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Köklü değişiklik

    Köklü değişiklik
    , hafta içindeki Türkiye Kupası maçından farklı bir kadro ile sahaya çıktı. Tecrübeli hoca kalede Esteban yerine Onur'a, savunmada Uğur yerine Durica'ya, Mustafa'nın yerine de Novak'a görev verirken, orta sahada Onazi'yi oynattı. Olcay'ın yerine de kanatta N'Doye forma giydi. Rodallega da yerini Burak'a bıraktı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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