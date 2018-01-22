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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bakan Soylu maçı izledi

    Bakan Soylu maçı izledi

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'e giden İçişleri Bakanı , Atiker Konyaspor- Trabzonspor maçını izledi.

    Esnaf ziyareti sırasında bir kahvehaneye giren Soylu, vatandaşlarla televizyonda yayınlanan mücadeleyi takip etti. Bakan vatandaşlarla da sohbet etti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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