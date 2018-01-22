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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hep kolay değil

    Hep kolay değil

    Bordo-mavili hoca, “10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. Oyun disiplini ister. Biz bunları yaptık ama değerlendiremedik” dedi ve ekledi: F.Bahçe’yi yenmemiz gerek

    Trabzonspor Teknik Direktörü , kazanmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını ancak maçtan berabere ayrıldıklarını belirtti. 54 yaşındaki hoca, çok güzel bir lig maçı oynandığını, her iki takımın da kazanmak için çalıştığını vurguladı. Puana ihtiyaçları olduğunu kaydeden Çalımbay, "İki takımın da kazanması gerekiyordu. Fakat biz, 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir avantaj yakaladık. Pozisyonları da yakaladık ama iyi değerlendiremedik. 10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. İyi oyun disiplininin olmasını ister, onları yaptık ama kullanamadık" dedi. Tecrübeli teknik adam, maçta yaşanan gerginliklere de değinerek şunları söyledi:

    KÜFÜR EDİLMESİ HİÇ HOŞ OLMADI
    "Mehmet hoca ile yıllarca Beşiktaş'ta kader birliği yaptık. Maçlardan sonra birbirimizi tebrik edip, sarılıp ayrılırız. Burada da böyle oldu. Maçın içinde oyuncunun golden sonra yaptığı hareket iyi bir hareket değildi. Konyaspor'un kaleci antrenörü Zafer hoca bizim arkadaşımız. Zafer hocanın benin yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürümesi hoş değildi." Çalımbay, önlerindeki zorlu maçlarla ilgili de "Özellikle F.Bahçe ve Göztepe'yle iki önemli karşılaşmamız var. İkisini de çok iyi bitirmeliyiz" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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