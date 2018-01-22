Hep kolay değil
Bordo-mavili hoca, “10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir. Oyun disiplini ister. Biz bunları yaptık ama değerlendiremedik” dedi ve ekledi: F.Bahçe’yi yenmemiz gerek
KÜFÜR EDİLMESİ HİÇ HOŞ OLMADI
"Mehmet hoca ile yıllarca Beşiktaş'ta kader birliği yaptık. Maçlardan sonra birbirimizi tebrik edip, sarılıp ayrılırız. Burada da böyle oldu. Maçın içinde oyuncunun golden sonra yaptığı hareket iyi bir hareket değildi. Konyaspor'un kaleci antrenörü Zafer hoca bizim arkadaşımız. Zafer hocanın benin yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürümesi hoş değildi." Çalımbay, önlerindeki zorlu maçlarla ilgili de "Özellikle F.Bahçe ve Göztepe'yle iki önemli karşılaşmamız var. İkisini de çok iyi bitirmeliyiz" dedi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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