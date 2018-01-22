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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    alet olmayın

    Kaosa alet olmayın
    Başkan Yardımcısı Ali Rıza , sosyal medya üzerinden yönetimin kongreye gitmesi yönünde yapılan paylaşımlara cevap verdi. Egemen, "Bu yönetim gitsin biz gelelim düşüncesinde olan kimi çevrelerin oyununa gelmeyin. Günü gelince gitmesini en iyi biz biliriz. Lütfen alet olmayınız" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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