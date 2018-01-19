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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Taktikler ‘Köksal baba’dan

    Taktikler ‘Köksal baba’dan

    Pazar günü ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.

    Çalımbay yönetimindeki antrenmanda bordo-mavililerin sürpriz bir konuğu vardı. Sosyal medya fenomeni olan "Köksal Baba" idmanı ziyaret etti. Futbolcularla tek tek tokalaşan "Köksal Baba" ardından sahaya girdi, teknik heyetle paslaştı, esprili bir şekilde oyunculara taktik verdi. Bu arada idmanın son bölümünde çift kale maçta Castillo, sol dizine darbe aldı, ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Castillo'nun durumu MR sonrası netleşecek.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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