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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Kalkavan yönetecek

    Kalkavan yönetecek
    Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor'un Konyaspor ile oynayacağı maçı yönetecek. Fırtına, Kalkavan ile çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Bordo- mavililer, 1979 Samsun doğumlu hakem ile en son 2016'nın 11. ayında 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisini oynamıştı.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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