Olumsuz hava dağılmalı
Teknik patron Rıza Çalımbay sitem etti: “Konya sınavı F.Bahçe derbisinden daha önemli. 17 final maçı oynayacağız. Takımıma yürekten inanıyorum. Bir kötü sonuç sonrası olumsuz hava estirilmesi hiç doğru değil”
BAŞKANLA 10 GÜN BERABERDiK
Çalımbay, transfer çalışmalarını olumlu sonuçlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayarak, "Devre arası transfer gerçekleştirmek oldukça zor. Yine de başkan yönetim elinden gayreti gösteriyor. Yapabilirsek transfer yapacağız. Yapamazsak bu takımla gideceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yönetimin çabası ortada. Lig bittiğinde herkes tatile çıkarken biz başkanla 10 gün boyunca sürekli İstanbul'da beraberdik" ifadesini kullandı.
TAKIMIMA iNANIYORUM
Tecrübeli teknik adam, bir kötü sonucun ardından yaratılan olumsuz havanın dağıtılması gerektiğini de ifade ederek, "Bu olumsuz hava iyi bir şey değil. Ligde 17 final maçımız var. Takımıma yürekten inanıyorum. Bütün takımların puanları birbirine yakın. Böyle olumsuz hava estireceğimize takıma destek verelim. Artık insanları eleştirmek yerine tam destek zamanıdır. Bunu bekliyoruz" diye konuştu.
ESTEBAN FORMDAYDI
Çalımbay, kupa maçındaki kadro tercihiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Kupa maçlarında hep Esteban'ı oynattık. O da iyi oynadığı ve hata yapmadığı için kupa maçında yine onu tercih ettik. Yarın öbür gün Onur'a bir şey olsa Esteban'ı oynatacağımız için hazır tutmak istedik."
YUSUF İKİNCİ YARI MÜTHİŞTİ
Konyaspor kupa maçındaki performansı eleştirilen Yusuf Yazıcı konusunda da açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Yusuf'un üstüne fazla gitmeye gerek yok. Genç arkadaşımız. İkinci yarı pozisyonunu değiştirdik, çok iyi oynadı. Katı defansa karşı mücadele ettik" ifadesini kullandı.
'RUHSUZ' ELEŞTiRiSi YANLIŞ
Çalımbay, forma dağıtımında adaletli davranmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Takımıma asla, 'Ruhsuz' şekilde eleştiri yapılmasını kabul etmem. Takımım gayet iyi mücadele ediyor. Hiçbir futbolcu sahaya kaybetmek için çıkmaz. Tabii herkes eleştirecek bunlara saygı duyuyoruz ama herkesin de saygı duyması gerekiyor. Biz adaletli davranıyoruz. Takımımdan memnunum" dedi.
Rodallega'da madde var
Çalımbay, bazı oyunculara transfer teklifi gelmesi, Rodallega'nın sözleşmesinde de yurt dışından bir kulüp isterse belli bir miktar karşılığında serbest kalacağı yönündeki maddenin bulunmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Burak, çok golcü bir oyuncu. İstenmesi, bunu açıklaması normal. Cenk de Beşiktaş'ın en iyi futbolcusuydu, o da gitti. Rodallega'nın sözleşmesinde de öyle yazılı bir madde varmış. Ona yapacak bir şey yok. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Ne Burak'ın gitmesi ne de Rodallega'nın başka şeylerle ilgilenmesi gerçek değil. Herkes rahat olsun."
17 FiNAL MAÇI
Tecrübeli hoca, Atiker Konyaspor ile ligde oynayacakları maçın çok kritik olduğunu da ifade etti. Çalımbay, "Bizim tek hedefimiz Konyaspor karşılaşması. İki gün önceden gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa tam kadro orada olacağız. Tek amacımız oradan galibiyetle ayrılmak. Fenerbahçe derbisi çok önemli. Konya maçı bence daha önemli. Yüzde yüz kazanmamız gerek. 17 final maçı var, tek isteğimiz destek" diye konuştu.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:21
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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