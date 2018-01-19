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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Konya maçında kadroda

    Konya maçında kadroda

    Yeni transfer Filip Novak, iki kulüp arasındaki prosedürlerin yetişmemesi nedeniyle takımla ilk antrenmanına çıkamadı. Ancak Çek futbolcu, maçının kadrosunda olacak.

    Kulüp binasında bordo-mavili yöneticilerle işlemlerin tamamlanmasını bekleyen tecrübeli savunmacı, bu sırada teknik direktör ve ekibi ile görüştü. Burada hazır olduğunu ve şans verilmesi durumunda karşılaşmasında forma giyebileceğini belirten Novak'ın, bugün düzenlenecek imza töreninin ardından kafileyle birlikte Konya'ya gitmesi bekleniyor.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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