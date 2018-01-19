Konya maçında kadroda
Yeni transfer Filip Novak, iki kulüp arasındaki prosedürlerin yetişmemesi nedeniyle takımla ilk antrenmanına çıkamadı. Ancak Çek futbolcu, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda olacak.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:36
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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