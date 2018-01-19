Bize güç katacak

Karadeniz ekibinin yeni transferi Filip Novak dün Trabzon'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Danimarka'nın Midtjylland takımından alınan 27 yaşındaki Çek sol bek Novak'ı taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'nın kapalı olmasından dolayı Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Bir grup Trabzonspor taraftarı, tecrübeli futbolcuyu havalimanından çıkışında sevgi gösterileriyle karşıladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Novak, daha sonra Trabzon'a geçti. Çek oyuncu, bordo-mavili yöneticilerle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Son detaylar konuşuldu ve anlaşma sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen, sağlam çıkan Novak için KAP açıklaması da yapıldı: "Filip Novak'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."



YILLIK 860 BİN EURO

TRABZONSPOR, Filip Novak ile ilgili transfer ayrıntılarını dün KAP'A bildirdi. Bordo-mavililer, Midtjylland'a 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan savunmacıya yarım sezonluk 430 bin euro ödenecek. Diğer iki yıl için de 860 bin euro garanti ücret alacak olan Novak'ın mukavelesi 2019-2020 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak. Tecrübeli oyuncu, sol bek olmasına rağmen stoperde de başarılı bir şekilde oynayabiliyor.

DİSİPLİNİ HARİKA

Mavili teknik adam Çalımbay, yeni transfer Novak'ı değerlendirdi. Çalımbay, "Novak'ı izledik, sol bek, stoper oynuyor. Üçlü oynadıkları zaman en soldaki stoperi oynuyor. Takımı Damimarka'da lider. Takıma katkı sağlayacaktır. Oyun disiplini çok iyi, kafa hakimiyeti iyi oyuncu. O gözle baktık, gördük. İyi bir oyuncu aldığımızı umuyorum" dedi.



MAS'TAN DAHA İYİ

FIFA menajeri Mithat Halis, Novak'a övgü yağdırdı: "Çek Milli Takımı forması giyiyor. Katkı verecektir. Bence Mas'tan daha iyi bir oyuncu, sol stoper ve sol bek oynayabilmesi artıları. Novak'ın fizik gücü Mariano'dan çok daha iyi diyebilirim. İsabetli ortalar yapabiliyor ve topa iyi vuruyor. Bana göre; Fenerbahçe'ye gelen Kadlec'e göre çok daha iyi."



Yunus Emre SEL