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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Lestienne iddiası

    Lestienne iddiası

    Rus ve basını, ’da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor’da forma giyeceğini duyurdu

    Golcü bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör 'ın, Rusya'da forması giyen Maxime Lestienne'de karar kıldığı ifade ediliyordu. Bordo-mavililerden ayrıldıktan sonra 11 sezon 'da oynayan 'in kefil olduğu 25 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için Rus ve basını büyük bir iddia ortaya attı.

    Kulübün ekonomik krizi yüzünden ayrılmaya karar veren Lestienne'in adım adım Trabzonspor'a yaklaştığı yazıldı. basını da 'ın kamp kadrosunda yer almayan Lestienne'in Trabzonspor kulübü ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Kariyerinde , Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Lestienne son iki sezondur formasını terletiyor. Bu sezon toplam 12 karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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