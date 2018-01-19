Lestienne iddiası

Kulübün ekonomik krizi yüzünden ayrılmaya karar veren Lestienne'in adım adım Trabzonspor'a yaklaştığı yazıldı. Belçika basını da Rubin Kazan'ın kamp kadrosunda yer almayan Lestienne'in Trabzonspor kulübü ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Kariyerinde Club Brugge, Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 12 karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.