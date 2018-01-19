Lestienne iddiası
Rus ve Belçika basını, Rubin Kazan’da forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor’da forma giyeceğini duyurdu
Kulübün ekonomik krizi yüzünden ayrılmaya karar veren Lestienne'in adım adım Trabzonspor'a yaklaştığı yazıldı. Belçika basını da Rubin Kazan'ın kamp kadrosunda yer almayan Lestienne'in Trabzonspor kulübü ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü. Kariyerinde Club Brugge, Genoa ve PSV gibi takımlarda mücadele eden Lestienne son iki sezondur Rubin Kazan formasını terletiyor. Bu sezon toplam 12 karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
Yorum
mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 8
Yorum
mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
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G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Toplam 17
Yorum
NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
Lestienne iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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