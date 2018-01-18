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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’da sakatlık şoku

    Trabzonspor’da sakatlık şoku

    'un Kolombiyalı oyuncusu , antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

    'in 18'inci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17:00'de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde , oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı. Castillo'ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo'nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:42
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