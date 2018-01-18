Trabzonspor’da sakatlık şoku
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17:00'de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde Fabian Castillo, oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı. Castillo'ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo'nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:42
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
Toplam 4
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Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 6
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eleman e ozaman cengiz ünder.
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