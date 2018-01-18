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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    , yeni transferi 'a bildirdi!

    Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!

    , transferi için 1.9 milyon Euro bonservis ödeyeceğini 'a bildirdi. Çek futbolcu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

    İşte o açıklama:

    Profesyonel futbolcu 'ın kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ile anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:01
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