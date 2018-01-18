Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Filip Novak transferi için 1.9 milyon Euro bonservis ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Çek futbolcu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalandı
İşte o açıklama:
Profesyonel futbolcu Filip Novak'ın kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:01
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 2
Yorum
konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
Toplam 4
Yorum
Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 6
Yorum
eleman e ozaman cengiz ünder.
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