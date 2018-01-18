Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcu Filip Novak'ın kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,