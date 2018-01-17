Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Antrenmanda Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren Burak Yılmaz da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Trabzonspor, bu sezon farklı bir uygulama yaparak maçtan iki gün önce deplasmana gidecek. Karadeniz ekibi 19 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya'ya hareket edeceği belirtildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 7
Yorum
bjk 2,5 yıl için 7 gayet normal gibi negredo yıllık 4 alıyor.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 4
Yorum
BJK her şey özenti her şey taklit:)
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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