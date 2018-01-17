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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı

    Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını başladı

    Trabzonspor, Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen bordo-mavililer, aynı rakibi ile bu kez ligde oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan , Okay Yokuşu ve Juraj Kucka katılmadı. Dün arka adalesinden sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Antrenmanda Atiker Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antalya kampında sakatlık geçiren da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

    Trabzonspor, bu sezon farklı bir uygulama yaparak maçtan iki gün önce deplasmana gidecek. Karadeniz ekibi 19 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya'ya hareket edeceği belirtildi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:16
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