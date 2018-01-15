Çalımbay’dan uyarılar geldi
Bordo-mavili ekibin dünkü antrenmanına teknik direktör Rıza Çalımbay damga vurdu.
Deneyimli çalıştırıcı idmanı sık sık durdurarak oyuncularından neler istediğini tekrar tekrar anlattı. Çalımbay'ın uyarıları sonrası futbolcular hırsla çalışmaya devam etti. Dün Trabzon'a dönen bordo- mavili futbolcular Atiker Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçının son hazırlıklarını gerçekleştirecek.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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