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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Çalımbay’dan uyarılar geldi

    Çalımbay’dan uyarılar geldi

    Bordo-mavili ekibin dünkü antrenmanına teknik direktör damga vurdu.

    Deneyimli çalıştırıcı idmanı sık sık durdurarak oyuncularından neler istediğini tekrar tekrar anlattı. Çalımbay'ın uyarıları sonrası futbolcular hırsla çalışmaya devam etti. Dün 'a dönen bordo- mavili futbolcular Atiker Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçının son hazırlıklarını gerçekleştirecek.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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