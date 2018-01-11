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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Mutlaka sol bek almalıyız

    Mutlaka sol bek almalıyız
    TEKNİK direktör , transfer açıklamasında bulundu. 54 yaşındaki hoca, "Görüyoruz ki mutlaka sol bek almamız gerek. Orada Mustafa Akbaş'ı düşünebiliriz ama sol bek şart. İki kanat oyuncusu da büyük ihtimalle ayrılacak. Bu nedenle o mevkiye de takviye gerekiyor. Tabii iyi oyuncular almamız lazım ve devre arasında transfer zor" dedi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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