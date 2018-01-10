;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sosa'nın tapusu alınıyor

    Sosa'nın tapusu alınıyor

    yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı 'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.

    'da sezon başında Milan'dan transfer edilen ve sıkıntısı nedeniyle ilk aşamada yarım sezonluk kiralanan 'nın kiralık sözleşmesi 15 Ocak'ta sona erecek.

    Habertürk'ün haberine göre; Finansal Fair Play kurallarına takılmamak için yapılan bu uygulama sonrasında Sosa'nın bonservisinin alınacağı bildirildi.

    Takıma geldiği günden beri performansı tartışma konusu olan ve sözleşmesi nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği konuşulan Arjantinli oyuncu için Milan'a gerekli ödemenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.

    3 MİLYON 400 BİN EURO DAHA ÖDENECEK
    Böylece Bordo-Mavili takım Milan'a kiralama bedeli olan 1 milyon 350 bin Euro'nun yanı sıra 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyecek. İlk dönem Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin Euro kazanan Jose Sosa ikinci dönem de aynı rakamı alacak ve sonrasında 2018-19'da yıllık 3 milyon 320 bin Euro 2019 2020'de 3 milyon 240 bin Euro alacak.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa'nın tapusu alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN