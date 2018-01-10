Sosa'nın tapusu alınıyor
Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'da sezon başında Milan'dan transfer edilen ve Finansal Fair Play sıkıntısı nedeniyle ilk aşamada yarım sezonluk kiralanan Jose Sosa'nın kiralık sözleşmesi 15 Ocak'ta sona erecek.
Habertürk'ün haberine göre; Finansal Fair Play kurallarına takılmamak için yapılan bu uygulama sonrasında Sosa'nın bonservisinin alınacağı bildirildi.
Takıma geldiği günden beri performansı tartışma konusu olan ve sözleşmesi nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği konuşulan Arjantinli oyuncu için Milan'a gerekli ödemenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
3 MİLYON 400 BİN EURO DAHA ÖDENECEK
Böylece Bordo-Mavili takım Milan'a kiralama bedeli olan 1 milyon 350 bin Euro'nun yanı sıra 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyecek. İlk dönem Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin Euro kazanan Jose Sosa ikinci dönem de aynı rakamı alacak ve sonrasında 2018-19'da yıllık 3 milyon 320 bin Euro 2019 2020'de 3 milyon 240 bin Euro alacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:54
-
Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
-
Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
-
Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
Sosa'nın tapusu alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.