Sıra sende Yusuf Yazıcı
Golcü oyuncu, "Canım kardeşim benim çok teşekkürler. Seni de inşallah Avrupa'nın en büyük takımlarında göreceğimize kuşkum yok. Sen sadece böyle devam et" diye yazdı. İki mesaj da büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta da forma giyip 3 gol, 3 asistlik katkı yapan Yusuf Yazıcı, İngiliz ekiplerinin yanı sıra, pek çok İspanyol ve İtalyan kulübünün scoutları tarafından izleniyor.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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