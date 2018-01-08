Son aday Novak

Trabzonspor sol bek mevkisi için FC Midtjylland takımında forma giyenile temasa geçti. Daha önce Antalyaspor'dan, Bursaspor'dan, Osmanlıspor'dan, St.Etienne'deniçin girişimlerde bulunan bordo-mavililer bu kez rotayı Danimarka'ya kırdı. Teknik heyetin scout ekibine daha önce birçok kez izlettiği öğrenilenoyuncu için kulübüne teklifte bulunulduğu ve yanıt beklendiği ifade edildi.Çekya vatandaşı olan Novak'ın Midtjylland ile Haziran'a kadar sözleşmesi var. Bu sezonmaçta toplamdakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4 gol atmayı başardı. Rıza Çalımbay'ın da onay verdiğiiçin Trabzonspor'un düşük bir bonservis bedeli önerdiği, transferin gerçekleşmesi halinde bütçenin de sarsılmayacağı belirtildi.