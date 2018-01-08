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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Son aday Novak

    Son aday Novak

    Danimarka kulüplerinden Midtjylland’da bu sezon 4 gol atan 27 yaşındaki için yönetim teklif yaptı. Yanıt olumlu olursa transfer resmiyete dökülecek

    Trabzonspor sol bek mevkisi için FC Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile temasa geçti. Daha önce Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Bursaspor'dan Aziz Behich, Osmanlıspor'dan Pinto, St.Etienne'den M'Bengue için girişimlerde bulunan bordo-mavililer bu kez rotayı Danimarka'ya kırdı. Teknik heyetin scout ekibine daha önce birçok kez izlettiği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncu için kulübüne teklifte bulunulduğu ve yanıt beklendiği ifade edildi.

    HEM TECRÜBELİ HEM UCUZ
    Çekya vatandaşı olan Novak'ın Midtjylland ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi var. Bu sezon 21 maçta toplam 1606 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4 gol atmayı başardı. Rıza Çalımbay'ın da onay verdiği Novak için Trabzonspor'un düşük bir bonservis bedeli önerdiği, transferin gerçekleşmesi halinde bütçenin de sarsılmayacağı belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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