Son aday Novak
Danimarka kulüplerinden Midtjylland’da bu sezon 4 gol atan 27 yaşındaki Filip Novak için yönetim teklif yaptı. Yanıt olumlu olursa transfer resmiyete dökülecek
HEM TECRÜBELİ HEM UCUZ
Çekya vatandaşı olan Novak'ın Midtjylland ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi var. Bu sezon 21 maçta toplam 1606 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4 gol atmayı başardı. Rıza Çalımbay'ın da onay verdiği Novak için Trabzonspor'un düşük bir bonservis bedeli önerdiği, transferin gerçekleşmesi halinde bütçenin de sarsılmayacağı belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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