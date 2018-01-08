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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kaçaklar geldi!

    Kaçaklar geldi!

    Kampa 2 gün gecikmeli katılan Sosa ve ’a 70’er bin euro para cezası kesilecek

    'da Jose Sosa ile kaleci Esteban kampa katıldı. 5 Ocak'ta katılmaları gereken kampa 2 gün gecikmeli gelen ikiliye disiplin talimatı gereği 70'er bin euro para cezası verileceği bildirildi. Cezalar kamp sonunda tebliğ edilecek. İki oyuncu dün sabah ilk antrenmanlarına çıkarken, ilk kez tam kadro çalışılması teknik heyeti sevindirdi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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