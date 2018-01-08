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HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’ya moral

    Castillo’ya moral
    Başkan Usta, barbekü sırasında Fabian ile tercüman aracılığıyla bir görüşme yaptı. Usta'nın, sol kanada oyuncu arayışı nedeniyle sıkntılı olan Kolombiyalı'ya moral verdiği ve kendisinden 2. yarıda çok şey beklediğini söylediği öğrenildi. İspanya'dan talipleri olan Castillo'nun ayrılmak istediği iddia edilmişti.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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