 Bitirim ikili – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    Trabzonsporlu ve ilk yarının en iyi hücum yapan ikilisi durumunda

    Bordo-mavili takımın forvet oyuncuları ve , ilk yarısı sona eren Süper Lig'in en etkili hücum ikilisi oldu. Attığı 14 golün yanında bir de asist yapan Burak Yılmaz, birlikte çok fazla forma şansı bulamasalar da 11 gol atan (4'ü lig) takım arkadaşı Rodallega ile birlikte ilk yarının en iyi hücum ikilisi oldu. Bu iki futbolcu, toplamda 25 gole imza attı. En iyi hücum ikilisi sıralamasında ilk sırada yer alan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'yı Galatasaray'dan Gomis ve Feghouli takip etti. Gomis, rakip ağlara 14 gol bırakırken, 4 de asist yaptı. Takım arkadaşı Feghouli ise 3 gol ve 3 asit ile ikinci sırada yer aldı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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