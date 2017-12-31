 Ngadjui da listede – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    da listede

    Ngadjui da listede
    TRANSFER harekatına başlayan Karadeniz ekibinin takip ettiği isimler arasında Slavia Prag'ın 1.90 boyundaki Kamerunlu oyuncusu Michael Ngadeu Ngadjui de yer alıyor. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki 'yi yardımcılarına izleten teknik direktör Rıza Çalımbay, olumlu görüş gelmesi durumunda bu transfere onay verecek. HET Liga'da Ngadjui 11 maçta forma giydi, 3 sarı kart gördü. Romanya'nın Botasani takımından 500 bin euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a 2016'da transfer olan tecrübeli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2019'da sona erecek.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:26
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