Gençlere zam yapıldı

BORDO-mavili yönetim, bu sezonun ilk yarısında oldukça başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki 10 numara Yusuf Yazıcı ve 18 yaşındaki sağ kanat Abdülkadir Ömür'ün maaşlarına zam yaptı. Buna göre Yusuf Yazıcı'nın aylığı 25 bin TL'den 100 bin TL'ye, Abdülkadir Ömür'ün ise 10 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarıldı. Oyuncuların yarım dönem bu şekilde ücret alacağı ancak sezon sonunda kendileriyle tekrar masaya oturularak ücretlerin çok daha makul seviyelere çıkartılacağı ifade edildi. Yusuf ve Abdülkadir'in Trabzonspor ile 2022'ye kadar sözleşmeleri bulunuyor.