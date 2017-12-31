 Batuhan’a teklif yağıyor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Batuhan’a teklif yağıyor

    Batuhan’a teklif yağıyor
    Sezonun ilk yarısında yaşadığı şansız sakatlıklar ve bulunduğu bölgede birçok oyuncunun yer alması nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan 'ın birçok talibi var. Özellikle TFF 1. Lig'den birçok kulübün 23 yaşındaki ön liberoyu istediği ancak bu konudaki son kararı 'ın vereceği öğrenildi. Batuhan'ı çok beğenen ancak kadro şişkinliği nedeniyle forma veremeyen Çalımbay'ın oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına onay verebileceği ifade edildi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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