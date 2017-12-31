 Abdurrahim eski okulunu ziyaret etti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Abdurrahim eski okulunu ziyaret etti

    Abdurrahim eski okulunu ziyaret etti
    'un genç sol beki Abdurrahim Dursun, devre arası nedeniyle takıma verilen izinde Bayburt'ta ortaokul eğitimini gördüğü eski okulunu ziyaret etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Bayburt'ta eski okulum Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu'nu ziyaret ettim. Kıymetli öğretmenlerim ve öğrenci kardeşlerime gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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