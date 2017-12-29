 İkiye katladı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    İkiye katladı

    İkiye katladı
    Bordo-mavili takım 2016'da ligde 33 maç oynadı ve 10 galibiyet, 4 beraberlik, 19 mağlubiyetle 34 puan elde etti. , 2017'de ise ligde çıktığı 35 karşılaşmada 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile 62 puan topladı, 2016 yılındaki performansını neredeyse ikiye katlayarak bu kulvarda daha başarılı performans sergiledi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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