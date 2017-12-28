 Yedeklere şans verdi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yedeklere şans verdi

    Yedeklere şans verdi
    yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. , Onazi, Bongonda ve kaptan Onur'a izin veren, sakatlıkları bulunan N'Doye ve Batuhan'ın yanı sıra 'i de 'ya getirmeyen tecrübeli çalıştırıcı, forvette Rodallega'ya görev verdi. Kalede Esteban, savunmada Hubocan-Uğur Demirok ikilisi oynadı. Sosa da 11'de sahaya çıktı. İdeal kadrodan sadece Okay, Kucka, Mas ve Olcay forma giydi. Kaptanlık pazubandını Uğur taktı
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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