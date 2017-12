Şampiyonluk istiyorum

“Son zamanların en çekişmeli, en güzel, en rekabete açık ligi oluyor. Trabzonspor’un üst sıradaki takımlarla arasında büyük bir fark yok. İnşallah şampiyon oluruz”

KARADENİZ ekibinin golcüsü Burak Yılmaz, tek isteğinin Trabzonspor ile sezon sonunda şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın da takıma çok katkı verdiğini anlatan milli futbolcu, "Çok güzel ve çok özel bir seri yakaladık. Bu çıkışı neye bağlıyorsunuz derseniz; bir hoca değişikliği yaşadık, bunun gözle görülür etkisi oldu. Bunu söylerken Ersun hocayı da yerin dibine sokmamak lazım. Çünkü onun da Trabzonsporumuza çok büyük emekleri, katkıları olmuştur. Oyuncular olarak artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bazı transferler, son günde yetişmişti. Şimdi herkes birbirini çok daha iyi tanıyor, en önemlisi takım olabildik" diye konuştu.



TRABZONSPOR'UN HEDEFi BELLİDİR

"Şampiyonluk kelimesini çok dillendirmememiz lazım" diyen Burak, şunları kaydetti: "Neden diye soracak olursanız, takımda çok genç arkadaş var. Psikoloji de okuyoruz. İnsanın bilinçaltında ister istemez stres, baskıya neden oluyor. Trabzonspor'un hedefi her zaman bellidir. Zannediyorum ki son zamanların en çekişmeli, en güzel, en rekabete açık ligi oluyor. Nerelerden geldiğimize bakacak olursak Trabzonspor'un üst sıradaki takımlarla arasında büyük bir fark yok. Şu anda sadece Karabükspor maçını düşünüyoruz"



TÜYLERiM DİKEN DİKEN OLDU, MÜTHiŞTi

Bursaspor maçında taraftarların tribünleri doldurduğuna değinen Burak, "Son Bursaspor maçında sahaya çıktığımda tüylerim diken diken oldu, müthişti. Bizim taraftar buydu. 40 bin civarı taraftarımız geldi. Biz onları hak ediyoruz son zamanlarda. Onlar da bu galibiyetleri hak ediyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Gol kaçırdığımda verdikleri destek, gol attığım zaman bağırmalarını, desteklerini hissediyorum. Taraftarımızla bütünleştik" ifadesinini kullandı.



ARDA TRABZON'A GELSİN

Burak Yılmaz, Arda Turan ile ilgili sosyal medyadaki mesajlarına ilişkin ise şu yorumu yaptı: "Çok isterim Trabzonspor'a gelmesini. Arda benim kardeşim. Bazı özel konuşmalar var onları paylaşamam ama Trabzonspor'a gelmesini çok isterim. Ancak çok zor bir olasılık gibi gözüküyor. Arda, güzel bir insandır. Arda çok güzel bir çocuktur, iyi kalplidir. Onun yanında çok da iyi oyuncudur. Türk halkının iyi, fit bir Arda'dan mahrum kalmasını istemediğim için Arda'nın Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum. Umarım yakın zamanda gelir."



KAZADA ÖLEBİLİRDİM

İstanbul'da yaşadığı trafik kazasıyla ilgili hissettiklerini de aktaran Burak, şunları söyledi: "Çok kötü bir olaydı. Allah hiç kimseye vermesin, çok çok kötü taklalar attım. Bir hafta sonra geldim maç oynadım. Aslında bu bizlerin meslek aşkı, sevdası diyeyim. Benim yerimde hangi arkadaşım da olsa çıkar oynardı. Psikolojik olarak çok zor durumdu. Bütün can arkadaşlarım beni hiçbir zaman bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Ölebilirdim de orada ama Allah'ım bize 'hayatına devam et' dedi. Hayatımda bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor."



2010-11'İ UNUTMALIYIZ

Milli futbolcu, 2010-11 sezonu ilgili kendisinin söylemediği bir takım sözlerin basında yer aldığını vurgulayarak "Sürekli 2010-2011 diyerek bunu ağzımıza dolamamamız lazım. O sezonu unutmamız lazım. 2010-11 vurgusunu artık kapatalım. Oraya takılı kaldıkça diğer sezonları unutuyoruz. Orada bizim savaşımız, düşüncemiz, görüşlerimiz, kavgamız nettir. Başkanımız zaten gerekeni yapıyor" dedi.



2-3 HATA OLMAZ

Hiç kimsenin kendisini yanlış anlamasını istemediğini aktaran Burak, "Hakemler, taraftarlar, bizler, yöneticiler, hocalar hata yapıyor. Eğer bir hata oyunun içinde 2-3 defa oluyorsa düşünmemiz lazım. Gol atsam da atamasam da eleştiriliyorum. O zaman herkes, hepimiz eleştirilebilir. Ben o sinirle çıkıp hakemle ilgili bir şey konuşsam ceza alacağım. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli. Herkes kendini eleştirmeli" şeklinde konuştu.



YALANCININ EVİ YANMIŞ...

Bursa maçındaki penaltı pozisyonları için Burak, "Genç oyuncu değilim. O sıraları geçtim, çok fazla insanların ne dediğini kafama takmayacağım. Hakkımda iyi ya da kötü konuşanları çok fazla umursamıyorum. 'Kendini yere atıyor yalancının evi yanmış kimse inanmamış' diyorlar, onları geçsinler. Onların hiçbirisi benim umurumda değil. Ya biz 90. dakikada gol yesek bunun hesabını kim verecekti?"



FENERBAHÇE DERBİSİ UYARISI

Ligin ikinci yarısında sahalarındaki ilk maçta F.Bahçe ile yapacakları karşılaşmayla ilgili de taraftarları uyardı: "Artık Trabzonspor daha da tecrübelendi, daha bilinçli oldu. Bursaspor maçı neyse F.Bahçe derbisi de bizim için öyledir. Herhangi bir taşkınlık, Allah korusun saha kapatma asla böyle bir şeyi düşünmüyorum. Çıkıp bizi desteklesinler, gerisini futbolculara bıraksınlar. Bizim herhangi bir takımın hocası, oyuncusu, başkanı ve yöneticisiyle bir işimiz olamaz."



Büyük golcü (Mini yorum: Olcay Çakır)

Futbolun olgunluk yaşına geldiğini biliyordum da, bilgelik yaşına da geldiğini röportajında fark ettim. Ona sorulan sorulara son derece doğru, son derece pozitif cevaplar vermiş Burak. Yaşadıklarından aldığı dersleri okuyabiliyorsunuz samimiyetle. Onu saha içinde izlerken, bazen izleyip o an eleştiriyorken, hiç olmadık bir pozisyonda golünü atıyor ya hani... Sonra bizler de ne olursa olsun "büyük golcü" diyoruz ya birbirimize bakarak hani... Konuşmalarında da o golcü hüviyetinin emarelerini görebiliyoruz... 2010-11 konusunda özetle 'herkes kendi mecrasında en iyi şekilde mücadele vermeli' mesajı çok kıymetliydi.