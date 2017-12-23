Çalımbay ilk peşinde
Çalımbay, Karabükspor sınavını galip bitirmesi halinde, teknik adamlık kariyerinde ilk defa altı maç üst üste kazanma başarısı gösterecek
Süper Lig'de en çok takım çalıştıran teknik direktörlerin başında gelen Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile birlikte 12 kulüpte çeşitli dönemlerde görev aldı. Geçen hafta Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan Fırtına'da Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde elde ettiği en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. Tecrübeli hoca yarın deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılması halinde, bordo-mavili takımın başında 6 maç üst üste kazanmış ve teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.
Fırtına, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor'u yenmesi halinde hem Rıza Çalımbay hem de bordo-mavili takım bir uzun bir aradan sonra ilk yaşayacak. Bordo- mavili takımın sahadan 3 puanla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki galibiyet serisi başarısını yakalamış olacak. Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş ile 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.
Fırtına, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor'u yenmesi halinde hem Rıza Çalımbay hem de bordo-mavili takım bir uzun bir aradan sonra ilk yaşayacak. Bordo- mavili takımın sahadan 3 puanla ayrılması halinde 2010-2011 sezonundaki galibiyet serisi başarısını yakalamış olacak. Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş ile 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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