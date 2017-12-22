 Karabük maçı önemli – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Karabük maçı önemli

    Karabük maçı önemli
    Kardemir Karabükspor maçının kolay olmayacağını belirten Çalımbay, bu konuda şöyle konuştu: "Rakibimiz can derdinde. Çok mücadeleci oyunculara sahip. Maçlarını canlı izledim. Fenerbahçe maçında 3 Rumen oyuncuları yoktu. Gollerinin fazlasını bu oyuncular attı. Hepsinin farkındayız, takım da farkında. Kolay maç oynamayacağız. En önemlisi ligin son maçları çok zordur. Futbolcular tatile gidecekleri zaman oynamaları, konsantre olmaları zordur. Bizim için her maç final maçı. Bu da en büyük finallerden bir tanesi. Onun için bu maça her şeyimizi vereceğiz, katacağız."

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:49
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