''Dame N’Doye’u beğeniyorum''
Çalımbay, Dame N'Doye'un beğendiği oyuncuların başında yer aldığını belirterek, "Onunla da konuşulacak. Uğur ve Pereira ile de konuşulacak. Bunlarla şu anda hiçbir sorun yok. 3'ü de takımda oynuyor. Onlarla konuşulduktan sonra 3'üyle de mukavele imzalanacak. Bu konuda sıkıntı yaşacağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
ikinci yarıyı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Çalımbay, Pereira ve Uğur ile de sözleşme uzatmayı düşündüklerini ifade ederek, "Yönetimle büyük ihtimalle Pereira ve Uğur'un sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşeceğim. Onlar da tekrar Trabzonspor'da devam edecek" dedi.
RAMAZAN'I ARAŞTIRDIM
Çalımbay, Samsunspor'da sıkıntı yaşayan oyuncuları Ramazan Övüç konusunda gerekli araştırmaları yaptıklarını belirterek, "Buna göre karar vereceğiz. Bize katkı sağlayacaksa düşünürüz. 4-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapmayı planladığımız kampa altyapıdan da 4-5 oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:18
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Toplam 4
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Yorum
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
''Dame N’Doye’u beğeniyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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