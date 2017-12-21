 ‘Özkahya gibisin’ – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Özkahya gibisin’

    ‘Özkahya gibisin’
    TRABZONSPOR'un dünkü idmanında Burak Yılmaz yaptığı espriyle herkesi kırdı geçirdi. Çift kale maçta yerde kalan Burak'a faul kararı çıkmadı. 'Kral' lakaplı oyuncu yerden kalkarken "Halis Özkahya gibisin" dedi. Özkahya, Bursa maçında Burak'a yapılan 2 penaltıyı atlamıştı. Bu sözler sonrası tesislerden kahkaha sesleri yükseldi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Özkahya gibisin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN