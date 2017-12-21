TRABZONSPOR'un dünkü idmanında Burak Yılmaz yaptığı espriyle herkesi kırdı geçirdi. Çift kale maçta yerde kalan Burak'a faul kararı çıkmadı. 'Kral' lakaplı oyuncu yerden kalkarken "Halis Özkahya gibisin" dedi. Özkahya, Bursa maçında Burak'a yapılan 2 penaltıyı atlamıştı. Bu sözler sonrası tesislerden kahkaha sesleri yükseldi.