 ‘Büyük gurur’ – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘Büyük gurur’

    ‘Büyük gurur’
    Trabzonspor'da basketbol takımının başına getirilen koç Ozan Bulkaz gurur dolu. Bulkaz "Çok büyük bir camiaya geldim. İlk günden bunun ağırlığını hissettim. İyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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