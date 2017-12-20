Trabzon hem dibi, hem de zirveyi gördü









Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında iki farklı görüntü çizdi. Bordo-mavililer ilk yarıda hep dip yaptı hem de zirve yaparak rakiplerine 'Şampiyonluk yarışı içinde bende varım' mesajını gönderdi.



7 MAÇTA 6 BASAMAK ÇIKTI

Trabzonspor, teknik direktör değişikliği sonrası takımın başına getirdiği



AVERAJINI DÜZELTTİ

Trabzonspor, ligde en çok gol yiyen takımlardan biri olma özelliğini söz konusu dönemde bıraktı. Ligde 32 gol atıp , 7 gol yiyen bordo-mavililer ligin 9. haftasında eksi 5 olan averajı 16. hafta itibariyle artı 5 çevirdi. Ligin ilk 9. haftasında 17 gol atıp 22 gol yiyen bordo-mavililer 7 maçta ise 15 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.



EVİNDE 18 PUAN TOPLADI

Trabzonspor bu sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maçın 8'ini sahasında oynadı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer sahasında 18 puan topladı. Bordo-mavililer dış sahada ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken 4 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Evinde oynadığı maçlarda ise 19 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Dış sahada ise attığı 13 gole karşılık kalesini 11 gole kapatamadı.



''Gelen sonuçlara hiç şaşırmıyorum'' Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayarak zirveye yarışına ortak oldu. Ligin ilk 9 haftasında 9 puan ile 13. sıraya kadar gerileyerek, küme düşme bölgesinde mücadele eden bordo-mavililer, söz konusu haftadan sonra ligde mağlubiyet görmeyerek tam tersi bir grafik sergiledi.Trabzonspor, teknik direktör değişikliği sonrası takımın başına getirdiği Rıza Çalımbay ile önemli bir çıkışa imza attı. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 19 puan topladı. Ligin son 7. haftasında en çok puanı toplayan takım olan Karadeniz ekibi 9. haftada 13. sırada yer aldığı ligde üst üste elde ettiği galibiyetler sonrası 28 puana ulaşarak 6 basamak birden çıktı ve 7. sıraya yerleşti. Lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e indirerek zirve yarışının en büyük ortaklarından biri oldu.Trabzonspor, ligde en çok gol yiyen takımlardan biri olma özelliğini söz konusu dönemde bıraktı. Ligde 32 gol atıp , 7 gol yiyen bordo-mavililer ligin 9. haftasında eksi 5 olan averajı 16. hafta itibariyle artı 5 çevirdi. Ligin ilk 9. haftasında 17 gol atıp 22 gol yiyen bordo-mavililer 7 maçta ise 15 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.Trabzonspor bu sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maçın 8'ini sahasında oynadı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer sahasında 18 puan topladı. Bordo-mavililer dış sahada ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken 4 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Evinde oynadığı maçlarda ise 19 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Dış sahada ise attığı 13 gole karşılık kalesini 11 gole kapatamadı. 20 Aralık 2017, Çarşamba Güncelleme: 10:11 Etiketler: Rıza Çalımbay







