Taktik idman uyarı ve tebrik

Fırtına , pazar günü Kardemir Karabükspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına iki gün aranın ardından başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı ve taktik çalışma ile sona erdi. Taktik çalışma sırasında hata yapan oyuncuları sık sık uyaran Çalımbay, istediklerini yapanı da tebrik etti.