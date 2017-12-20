 Taktik idman uyarı ve tebrik – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Taktik idman uyarı ve tebrik

    Taktik idman uyarı ve tebrik
    Fırtına , pazar günü Kardemir Karabükspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına iki gün aranın ardından başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı ve taktik çalışma ile sona erdi. Taktik çalışma sırasında hata yapan oyuncuları sık sık uyaran Çalımbay, istediklerini yapanı da tebrik etti.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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