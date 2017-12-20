 Mas için Boca’ya ret – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Mas için Boca’ya ret

    Mas için Boca’ya ret
    Karadeniz ekibinin Arjantinli sol beki Mas için Boca Juniors kulübü resmi girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor yönetimi de Mas için teklif yapıldığını ancak şu an için oyuncuyu satma yönünde bir karar almadıklarını belirtirken, Arjantin basını ise transferin devre arasında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Trabzonspor'da bu sezon Pereira'dan sonra en fazla forma giyen isim olan Mas'ın takımda fazla alternatifinin bulunmaması nedeniyle yönetimin devre arasında satışı veto etmesi bekleniyor.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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