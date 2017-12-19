Trabzon’da 12 futbolcu gol attı
Fırtına, bu sezon ligde ve kupada 19 maç oynarken, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol kaydetti. Atılan bu goller ise 12 ayrı oyuncudan geldi. 13 gollü Burak Yılmaz ile 11 gol atan Rodallega'nın en skorer oyuncular olduğu bordo mavililerde, N'Doye 5, Olcay 4, Yusuf Yazıcı 3, Onazi, Kucka, Volkan ve Bongonda 2'şer, Okay, Abdülkadir ve Bero ise 1'er golle skora katkıda bulundu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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