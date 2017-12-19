Trabzon’da 12 futbolcu gol attı

Fırtına, bu sezon ligde ve kupada 19 maç oynarken, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol kaydetti. Atılan bu goller ise 12 ayrı oyuncudan geldi. 13 gollü Burak Yılmaz ile 11 gol atan Rodallega'nın en skorer oyuncular olduğu bordo mavililerde, N'Doye 5, Olcay 4, Yusuf Yazıcı 3, Onazi, Kucka, Volkan ve Bongonda 2'şer, Okay, Abdülkadir ve Bero ise 1'er golle skora katkıda bulundu.