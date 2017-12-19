Rodellega şov
Trabzonspor'da bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 maçta 445 dakika süre alan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bu zaman diliminde 11 gol kaydederek skora önemli katkı sağladı. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu ortalamada her 40 dakikada bir gol atarak önemli bir performans ortaya koydu. 13 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz ise bu sezon 83 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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