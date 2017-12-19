 Rodellega şov – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Rodellega şov

    Rodellega şov
    Trabzonspor'da bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 maçta 445 dakika süre alan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bu zaman diliminde 11 gol kaydederek skora önemli katkı sağladı. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu ortalamada her 40 dakikada bir gol atarak önemli bir performans ortaya koydu. 13 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz ise bu sezon 83 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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