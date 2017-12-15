Fırtına, Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Durica ile Batuhan katılmadı, tedavisi devam eden Mustafa ise koşu yaptı. Isınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışması ile devam ederken, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Pas kapmada Hüseyin Türkmen'e şık bir çalım atan Burak "Vay delikanlı gönlüm vay" şarkısını söylemeye başlayarak genç oyuncuya takıldı. Yaşanan bu anlar herkesi güldürdü.