Sıkıntı varsa transfer yok

Teknik direktör Rıza Çalımbay, devre arası için konuştu:

"Kulüp maddi açıdan sıkıntıya girecekse transfer yapmam. Ama 2-3 futbolcu alabiliriz. Buradaki oyuncuların ve maddi durumumuz önemli. Ligde son 7 haftanın lideriyiz. Bursaspor kader maçımız"



BURSA İLE KADER MAÇINA ÇIKACAĞIZ

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından yakalanan çıkışla ilgili değerlendirmede bulunan Çalımbay şunları söyledi: "Tahminime göre de son 7 haftanın lideri durumundayız. Bu gidişat çok iyi ama önemli olan bunu sonuna kadar sürdürmek. İyi bir takım, sonucu kabullenmeyen bir takım oluşturduk. Bursaspor maçının değeri de inanılmaz arttı. Kader maçımız gibi bize yön verecek. Mustafa ve Durica bu maçta forma giyemeyecek."



?BiRKAÇ GENÇ DAHA KADROYA ALACAĞIM

5-1 kazanılan BB Erzurum kupa karşılaşması ile ilgili de konuşan başarılı hoca, "Sonradan giren arkadaşlar rahatlattı. U21'den aldığımız Hüseyin ve Furkan gayet iyi oynadı. Özellikle Hüseyin hiçbir zaman zorluk yaşamadı. Ondan yararlanacağız. Devre arası kampına da U21'den birkaç arkadaşı daha alacağız. Ayrıca Kucka'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kasımpaşa maçında Mustafa sakatlanınca Kucka'nın orada oynamasında karar kıldık. Gerçekten çok iyiydi" dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık basın toplantısında, devre arasında en fazla 3 transfer yapacaklarını söyledi. Alacakları oyuncuların kadrodaki mevcut futbolculardan daha iyi olması gerektiğini anlatan başarılı hoca, "Başkanımızla burada toplantı yaptık. Ama transferi tam olarak netleştirmedik, ancak önemli bir yol aldık. Transfer kulübümüz için çok önemli. İhtiyacımız varsa mutlaka yapılacak. Ama kulübümüzün maddi açıdan sorunu varsa, mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Mevcut futbolcuların ve kulübümüzün maddi açıdan durumu çok önemli. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir işte ben yokum. Benim için kulüp önemli. Zaten 2 ya da en fazla 3 transfer yaparız. Alacağımız oyuncular mevcutlardan iyi değilse transfer yapmam. Başkanımızla iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm sorunları, problemleri ele aldık. Önümüzdeki hafta da görüşüp transferi netleştireceğiz" ifadesini kullandı.



KiMSE AYRILMAK iSTEMEDi

Çalımbay, 'Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu oldu mu?' şeklinde sorulan bir soru üzerine, "Hiçbir arkadaşımızın 'buradan ayrılmak istiyorum' diye bir talebi olmadı. Ya da kimseye 'siz takımdan ayrılabilirsiniz' demedik. Tabii ki bu konuda bir talep olursa değerlendiririz, konuşuruz. Bongonda ile yaptığım görüşmede de sadece benden izin istedi. Ailesi ile mahkemeyle ilgili bir sıkıntısı varmış. Onun dışında hiçbir arkadaşımızla transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.



MİLLİ TAKIM'A ÖMÜR BOYU iMZA ATARIM

Başkan Muharrem Usta ile yaptığı toplantıda kendi konusunun hiç açılmadığını söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti: "Ben açmam zaten, hele hele bu ortamda. Kulübümüz benden 2 yıllık mukavele talep etti, ben 1 yıl istedim. Trabzonspor'da başarılı olursam devam ederim. 5 sene imza atsan ne olur. Sadece Milli Takım'a ömür boyu imza atarım. Ben 3-5 sene öyle sonuna kadar hocasına sahip çıkacak yönetim görmüyorum. Yarın öbür gün çok iyi proje ile gelinir harbi olunursa atarsın. 5 yıllık sözleşmeye karşıyım. Yapacak adam varsa yaparım."



ÇALIŞAN KAZANIR

Çalışan her oyuncunun görev alabileceğini ifade eden Çalımbay, "Benimle çalışan, takımı düşünen, işini yapan arkadaşımız her zaman görev alır. Görev vermediğimiz hiçbir arkadaşımız yok. Oynamaları bana değil kendilerine bağlı. Kimseye önyargılı değiliz. Arkadaşımız çalışır işini yaparsa, kulübe faydalı olursa, her zaman yeri vardır. En önemli şeylerden biri Rodallega. Çok güzel grafik çiziyor. N'Doye, Burak da iyi oynuyor. Birisi dinlenecek. Hepsini bir arada tutmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var" diye konuştu.



TÜRKİYE KUPASI, LİG KADAR ÖNEMLİ

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili de başarılı çalıştırıcı, "Kupa bizim için lig kadar önemli. Orada arkadaşlarımızı kullanacağız. Bu temponun üzerine çıkacaklar. Bu turu da geçersek oradaki arkadaşların önemi, değeri artıyor. Herkesin ona göre düşünmesi gerekiyor. Oynayan arkadaşlar daha üstü seviyeye çıkmaları gerekiyor. Kuralar çekilecek, rakipler kuvvetli çıkıyor. Herkes her şeyini vermek zorunda"açıklamasını yaptı.



HEPİMİZE PSİKOLOG LAZIM

Deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?" şeklinde sorulan bir soruya ilişkin şöyle yanıt verdi: "Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Futbolculuk bana göre çok kolay, kendinden sorumlusun. Teknik direktörlük en zor meslekten. Bize de psikolog lazım. Futbolculara kesinlikle lazım. O psikoloğun çok iyi olması, sporun içinden gelmesi gerekiyor. Psikolog sadece Burak'a değil bütün futbolculara, teknik direktörlere lazım."



Mutsuz kalmasın

RIZA Çalımbay etrafında mutsuz insan görmek istemiyor. Ne yönetimde, ne çalışan kadrosunda, ne futbolcu kadrosunda ne de taraftar düzeyinde. Sırf bu yüzden özellikle kadro şişkinliği ve bazı oyuncuların süre alamamaları nedeniyle yüzlerinin asık olmasına katlanamıyor. Teknik adam oyunculara kupa maçları vesilesiyle daha önce veremediği süreyi verdiğinden bu futbolcuların performansa bağlı olarak birçoğunun mutsuzdan mutluya dönüştüğünü gördü. Yeni bir transferin takıma katkı verirken maliyetiyle diğer oyuncuları mutsuz edeceğinden endişe ediyor. Özetle Çalımbay 'önce oyuncuların morali' diyor.

