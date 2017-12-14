 ‘Şükürler olsun’ – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘Şükürler olsun’

    ‘Şükürler olsun’
    TRABZONSPOR formasını ilk kez kupadaki Erzurum maçında taşıyan 19 yaşındaki Abdurrahim Dursun çok mutlu... Genç futbolcu "Bu şanlı formayla ilk maçıma çıktım. Ne kadar şükretsem az. Uzun bir yolun başıdayım." dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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