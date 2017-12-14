 91’de vurdu 93’te düştü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    91’de vurdu 93’te düştü

    91’de vurdu 93’te düştü
    HUGO Rodallega'nın BB Erzurum maçında kullandığı 'panenka' penaltısı taraftarı mest etti. Bir Trabzonspor taraftarı "Rodallega penaltıyı kullandığında dakika 91 idi, top yere düştüğünde 93 oynanıyordu" yazdı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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