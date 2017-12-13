Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırılan ve stent takılan kulübümüzün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.