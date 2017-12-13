Trabzon'dan Hacıosmanoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı
Trabzonspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınan eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırılan ve stent takılan kulübümüzün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:05
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
Trabzon'dan Hacıosmanoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.