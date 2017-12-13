 Trabzon'dan Hacıosmanoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Trabzon'dan Hacıosmanoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı

    Trabzon'dan Hacıosmanoğlu'na "geçmiş olsun" mesajı

    Trabzonspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi altına alınan eski başkanlardan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırılan ve stent takılan kulübümüzün eski başkanı 'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:05
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