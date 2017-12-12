Fırtına’da potaya takviye

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, pivot Bora Hun Paçun'u transfer etti. Bordo mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği açıklandı. 2.10 cm boyundaki Paçun, bu sezon İstanbul Teknik Üniversitesi'nde forma giydiği 1 maçta 26 dakika oynadı, 8 sayı, 10 ribaund ve 3 asist üretti.