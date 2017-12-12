 Fırtına’da potaya takviye – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Fırtına’da potaya takviye

    Fırtına’da potaya takviye
    Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, pivot Bora Hun Paçun'u transfer etti. Bordo mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği açıklandı. 2.10 cm boyundaki Paçun, bu sezon İstanbul Teknik Üniversitesi'nde forma giydiği 1 maçta 26 dakika oynadı, 8 sayı, 10 ribaund ve 3 asist üretti.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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