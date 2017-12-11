Burak'ı Allah korudu

FIRTINA'nın forveti Burak ölümden döndü. Kasımpaşa maçı sonrası Çalımbay'ın izin vermesiyle İstanbul'da kalan 32 yaşındaki forvet, 05.00 sıralarında Baltalimanı'nda kaza yaptı. Burak'ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak'ı Selçuk İnan ve Olcay Adın gelip olay yerinden uzaklaştırdı. Burak, Selçuk ve Olcan ile kazadan birkaç saat önce özçekim yapıp paylaşmıştı.KAZA ile ilgili bir açıklama yapan Burak Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun...""Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün (önceki) gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."