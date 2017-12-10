Trabzonspor karnavalı

Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar için fazladan yer tahsis edildi

TRABZONSPORLU taraftarlar bir İstanbul deplasmanında daha takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde gruplar halinde stat çevresini dolduran bordo-mavili futbolseverler, tribünde de kendilerine ayrılan bölümde hiç boş yer bırakmayınca ek bilet talep edildi ve maraton tribününün bir bölümü de Trabzonspor taraftarlarına tahsis edildi. 90 dakika boyunca Fırtına'ya tam destek veren bordo-mavilililer, mücadele öncesinde de oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Kaptan Onur Kıvrak başta olmak üzere tüm futbolcuları tek tek yanlarına çağırıp alkışlarla desteklediler. Ayrıca taraftarlar 61. dakika şovunda, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e Özgürlük" sloganları attılar. Mücadele sonunda ise tribünlere giden Trabzonsporlu futbolcular, taraftarları ile birlikte "Bize her yer Trabzon" diye bağırarak tempo tuttular.