 Lucescu yine tribünde – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Lucescu yine tribünde

    Lucescu yine tribünde
    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu karşılaşmayı tribünden takip etti. Yardımcısı Tayfur Havutçu ile maçı izleyen Rumen çalıştırıcının, özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında sık sık notlar aldığı ifade edildi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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