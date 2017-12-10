Lucescu yine tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu karşılaşmayı tribünden takip etti. Yardımcısı Tayfur Havutçu ile maçı izleyen Rumen çalıştırıcının, özellikle Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında sık sık notlar aldığı ifade edildi.